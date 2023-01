‘É viável fazer uma reforma tributária agora?’, questiona Serrão após discurso de Alckmin na Fiesp

Vice-presidente defendeu que a reforma tributária seja aprovada ainda em 2023

FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 03/11/2022 Geraldo Alckmin defendeu que a reforma tributária seja aprovada ainda em 2023



Durante reunião com a diretoria da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), o vice-presidente do Brasil, e também ministro da Indústria, Comércio e Serviço, Geraldo Alckmin, defendeu a aprovação da reforma tributária ainda neste ano. O encontro ocorreu nesta segunda-feira, 16, em São Paulo. O comentarista do programa 3 em 1, da Jovem Pan, Jorge Serrão, elogiou o discurso de Alckmin, mas questionou a viabilidade de uma reforma tributária neste momento. Para Serrão, é preciso saber co o será a relação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o Congresso Nacional. “O Alckmin fez um discurso correto, pragmático. Falou que tinha que ser falado. Mas é viável fazer uma reforma tributária agora? O problema é a condição política. Primeiro é preciso saber se o governo Lula vai se relacionar bem com o Congresso. Se é prioridade real dele debater o assunto com seriedade. A prioridade do governo deveria ser a questão econômica, até agora não houve caminhos sólidos para isso. Não pode colocar o Congresso Nacional para perder tempo. Essa reforma seria o sinal importante de que o PT está encarando a questão econômica com prioridade. Alckmin disse que a reforma tributária precisa ser aprovada logo no primeiro ano aproveitando a credibilidade que ele tem. Só que esse governo começa esquisito, tenso demais politicamente e repito: se Lula não definir que ele quer calma com o Congresso, ele não vai conseguir governar”, finalizou.