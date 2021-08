ENQUETE — 3 EM 1 — Nas atuais condições de saúde que Roberto Jefferson se encontra, você acha que ele deve continuar encarcerado?

Preso preventivamente desde o dia 13 de agosto, o presidente nacional do PTB passou mal nesta segunda-feira e foi atendido na UPA do Complexo de Gericinó; ele está com infecção nos rins