ENQUETE – 3 EM 1 – Você acha que a facada recebida pelo presidente Jair Bolsonaro foi uma manobra política?

Após receber alta, chefe do Executivo disse que ainda sofre com efeitos do atentado e se mostrou indignado com quem acha que ele fingiu o golpe para fins eleitorais: ‘Querer levar para esse, estão de brincadeira?’