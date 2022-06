ENQUETE – 3 EM 1 – Você acha que as turbulências que aconteceram no MEC e na Caixa podem interromper a elevação de Bolsonaro nas pesquisas?

Nas últimas semanas, Palácio do Planalto foi atingido pela prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro e por denúncias de assédio sexual contra Pedro Guimarães, que estava à frente do banco