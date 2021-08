ENQUETE — 3 EM 1 — Você acha que é possível a geração de 2,5 milhões de novos empregos até o fim do ano?

Estimativa é do ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni; segundo ele, essa retomada só é possível porque o presidente Bolsonaro escolheu adotar o binômio ‘saúde e economia andam juntos’ no enfrentamento à Covid-19