ENQUETE — 3 EM 1 — Você concorda com a permanência de Augusto Aras como chefe da Procuradoria-Geral da República?

Após horas de sabatina, CCJ do Senado aprovou na tarde desta terça-feira, 24, por 21 votos favoráveis e 6 votos contrários, a permanência do atual PGR para mais dois anos no cargo