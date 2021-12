‘Governo socialista precisou esclarecer que a imprensa foi longe demais’, diz Constantino sobre Argentina

Embaixador da Argentina no Brasil disse que recusa de Bolsonaro ao auxílio para a Bahia foi mal interpretada; programa ‘3 em 1’ comentou

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente recusou ajuda da Argentina



O embaixador argentino no Brasil, Daniel Scioli, afirmou que a recusa do presidente Jair Bolsonaro (PL) a ajuda humanitária para a Bahia foi mal interpretada. “Sinto, como um homem com experiência política, que estão distorcendo e interpretando mal a resposta dada pelo governo brasileiro à nossa ajuda. Quando eles simplesmente a agradeceram e disseram que a teriam em conta”, declarou em entrevista ao Estadão. Nesta quinta-feira, 30, Bolsonaro disse que o governo argentino ofereceu ajuda, mas que a Defesa Civil e as Forças Armadas já estavam prestando assistência à população afetada pelas chuvas. “Por essa razão, a avaliação foi de que a ajuda argentina não seria necessária naquele momento, mas poderá ser acionada oportunamente, em caso de agravamento das condições”, declarou.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan News, Rodrigo Constantino criticou a oposição e a imprensa pela repercussão do assunto. “O próprio embaixador da Argentina precisa vir a campo para colocar os pingos nos is em relação às distorções da nossa imprensa. Um governo lulista e socialista precisou vir esclarecer que a imprensa brasileira foi longe demais”, disse. “Tudo o que o presidente fizer ele vai receber pedrada dessa turma que, no fundo, quer erguer uma cortina de fumaça para quem é realmente culpado pelo agravamento da situação na Bahia. Claro que é um desastre natural, mas tem um governo que está no comando da Bahia por muito tempo sucateando a infraestrutura local. Isso eles não querem nem mencionar”, completou.

