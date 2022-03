‘Lula comparar Petrobras com Jesus é esdrúxulo’, avalia Constantino

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, comentaram sobre a troca no comando da Petrobras e as declarações do ex-presidente Lula sobre a estatal

PAULO GUERETA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO - 20/12/2021 Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comparou a Petrobras a Jesus Cristo



Após a troca no comando da Petrobras e a indicação de Adriano Pires para o comando da petroleira, o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta terça-feira, 29, que seus críticos não levam em conta “a guerra no outro lado do mundo” e que o Brasil foi um dos países que registraram a menor elevação nos preços dos combustíveis no mundo. Já seu adversário político, o ex-presidente Lula (PT) teceu comentários sobre a estatal e alegou que a Petrobras assemelha-se a Jesus Cristo, pois o religioso também sofreu com narrativas.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, o comentarista Rodrigo Constantino afirmou que as comparações de Lula com Jesus “nunca dão certo” e que a fala do petista é “esdrúxula”. “Ele [Lula] está muito mais para o algoz nessa história que crucificou Jesus”, avaliou. O analista também alegou que entende o apelo do presidente Jair Bolsonaro e que o país vive uma situação “bastante peculiar”. “Como economista, não vou deixar de apontar que qualquer tentativa de suavizar o impacto do preço internacional no mercado interno é uma medida equivocada, fará mais estrago que distribuir bondades”, pontuou.

