‘Lula se revelou’, diz Constantino sobre fala do ex-presidente em defesa do aborto

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, analisaram as declarações do petista, que defendeu a medida e alegou que ‘mulheres pobres morrem tentando abortar, enquanto madames vão a Paris’

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Lula se manifestou de maneira favorável ao aborto em um evento na última semana



O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou em entrevista nesta segunda-feira, 11, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é um “genocida de inocentes” por defender medidas como o aborto. De acordo com o mandatário, o petista trata o tema “como se fosse ir ao dentista para tirar um dente” e que o ex-metalúrgico “não tem qualquer respeito com a vida humana”. A fala do comandante do Planalto refere-se a uma manifestação de Lula realizada na última semana em um ato na Fundação Perseu Abramo, em São Paulo, em que o pré-candidato à Presidência alega que “mulheres pobres morrem tentando abortar, enquanto madames vão para Paris”.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, o comentarista Rodrigo Constantino alegou que a manifestação do petista mostra que o político “se revelou” e que as discussões sobre o aborto são banalizadas pelo ex-presidente. “Isso desespera os apoiadores que sabem que ele tem que tentar se mascarar uma vez mais, usar o Alckmin como imagem do bom moço e tentar enganar os otários”, afirmou.

Confira o programa desta segunda-feira, 11: