‘Manifestações são um despertar de uma nação’, diz Constantino

Nota divulgada nesta sexta-feira, 11, pelas Forças Armadas foi tema do programa 3 em 1, da Jovem Pan

Foto: WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Milhares de pessoas foram às ruas para se manifestar contra o resultado das eleições



As manifestações contra o resultado das eleições foi o assunto do programa 3 em 1, da Jovem Pan, nesta sexta-feira, 11. Em nota oficial divulgada nesta sexta-feira, as Forças Armadas brasileiras disseram que os protestos não são criminosos, citando a Constituição Federal e reafirmam seu compromisso com a democracia e seus instrumentos legais para resolução de quaisquer problemas e “controvérsias”. Para o comentarista Rodrigo Constantino, as manifestações é um despertar de uma nação. “O presidente Bolsonaro merece muitos créditos por ter despertado de certa forma o patriotismo. Ele é uma liderança incontestável. O Brasil despertou. Esse movimento é muito maior: é o despertar de uma nação. A turma que cansou de brincar no teatro das tesouras. Esse movimento é orgânico, voluntário e descentralizado. É muito claro. Isso que estamos vendo são famílias, patriotas e cidadãos trabalhadores. Não vão aceitar em vive em “Alexandria”. As Forças Armadas estão atenta ao povo e com muita cautela. Não são golpistas que estão nas ruas, são pessoas desesperadas dizendo o seguinte: tudo cheira fraude nesse processo eleitoral. As pessoas estão atentas e vendo que acontece com o Brasil. São cidadãos preocupados com o futuro nação e com a constitucionalidade do País”, completou.