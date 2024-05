Morador do RS ajuda a encontrar corpo do pai e volta para ajudar outras vítimas

Reportagem do programa 3 em 1, da Jovem Pan, traz depoimento de Alex, morador de Canoas, sobre a morte do pai, uma das vítimas das enchentes no RS

Reprodução/Jovem Pan Alex disse, ainda, que não conseguiu encontrar justificativa para a ausência do corpo de seu pai no IML



Um morador de Canoas (RS), chamado Alex, contou ao repórter da Jovem Pan, Bruno Pinheiro, que está na cidade, como foi resgatar o corpo do seu pai, uma das vítimas da enchentes no Rio Grande do Sul. Em depoimento, Alex relata como localizou e recuperou o corpo do pai, que estava preso por fios. “Ainda tive que colocar no caixão da funerária”, relatou, emocionado. Ele disse, ainda, que não conseguiu encontrar justificativa para a ausência do corpo de seu pai no IML.

Alex falou, ainda, sobre a incerteza da causa da morte, apesar das evidências claras de afogamento. Em meio ao luto, Alex assumiu a missão de ajudar outras pessoas afetadas pela tragédia. A reportagem enfatiza a necessidade de apoio e solidariedade da comunidade.

