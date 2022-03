‘Moraes é um tucano aliado ao PT que detesta bolsonaristas’, diz Constantino sobre bloqueio do Telegram

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, comentaram a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) em suspender o aplicativo de mensagens

Danilo Yoshioka/Estadão Conteúdo - 29/03/2022 Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o bloqueio do aplicativo Telegram no Brasil



Nesta sexta-feira, 18, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a suspensão do aplicativo de mensagens Telegram no Brasil. A ordem atende a um pedido da Polícia Federal e foi encaminhada a plataformas digitais e provedores de internet, que devem adotar mecanismos para inviabilizar a utilização do aplicativo no país. A ordem ainda está em fase de cumprimento e as empresas estão sendo notificadas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, o comentarista Rodrigo Constantino afirmou que o Brasil vive uma “juristocracia” e uma “cleptocracia”. “Alexandre de Moraes é um tucano aliado ao PT, hoje em dia, que detesta bolsonaristas”, afirmou o analista, que comparou as ações do ministro com as recentes decisões do governo russo. “Putin tomou decisões similares na Rússia. E o Brasil, em tempos de paz, porque é dominado por uma juristocracia que quer derrubar o presidente atual, é dar verniz de normalidade, ou pior, de institucionalidade para aquilo que é pura censura, arbítrio e perseguição”, analisou.

