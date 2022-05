‘Na época do PT, as coisas melhoraram apesar do partido’, afirma Constantino

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, analisaram a recente declaração do presidente Jair Bolsonaro de que ‘o povo vivia um pouco melhor’ durante a gestão do ex-presidente Lula

HÉLVIO ROMERO/ESTADÃO CONTEÚDO - 21/09/2017 Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) governou o país em dois mandatos presidenciais (2003 até 2006 e 2007 até 2011).



Em conversa com apoiadores em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro (PL) alegou que concorda, de certa forma, que a população brasileira vivia um pouco melhor durante a gestão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Falaram: ‘no tempo dele [Lula], o povo vivia um pouco melhor do que hoje’. É lógico que vivia, concordo! Temos um pós-pandemia, do ‘fique em casa’, economia a gente vê depois, uma guerra, entre outros problemas”, afirmou. Segundo o mandatário, o governo petista não teria conseguido os mesmos resultados em meio à pandemia e que teria sido melhor se não contabilizasse um grande número de casos de corrupção.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, o comentarista Rodrigo Constantino afirmou que a frase do presidente Jair Bolsonaro será retirada de contexto, já que a economia melhorou durante a gestão do ex-presidente Lula apesar do governo petista. “Tanto é que os países emergentes melhoraram muito mais, era o fator China“, explica o economista. O analista ressalta, ainda, que o Partido dos Trabalhadores utilizou os recursos disponíveis “para roubalheira e deixar como legado uma economia em frangalhos e instituições capengas”.

Confira o programa desta terça-feira, 17:

