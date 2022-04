‘Não cabe avaliar nem pedir explicações a Bolsonaro’, diz Serrão sobre a graça concedida a Daniel Silveira

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, analisaram a decisão da ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, de solicitar uma manifestação do presidente Jair Bolsonaro sobre o indulto cedido ao deputado federal Daniel Silveira