Não está claro se ele sabe algo ou espera solução divina, diz Constantino sobre frase enigmática de Bolsonaro

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, analisaram o tom da declaração do presidente e o que o mandatário quis dizer com ela

Foto: Alan Santos/PR Presidente deu declaração em tom misterioso para apoiadores no Palácio do Alvorada



Durante conversa com apoiadores na manhã desta quinta-feira, 10, no portão do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro (PL) prometeu que algo vai acontecer nos próximos dias para “salvar o Brasil”. “Você sabe qual é a diferença de uma ditadura feita pelas armas, como a gente vê em Cuba e Venezuela, e uma ditadura que vem pelas canetas? Qual a diferença? Nenhuma. Vocês sabem o que está acontecendo no Brasil. Acredito em Deus. Nos próximos dias vai acontecer algo que vai salvar o Brasil. Tenho certeza disso”, disse Bolsonaro, que ouviu as palavras “amém” de seus apoiadores. Durante o programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta quinta, o comentarista Rodrigo Constantino analisou a fala de Bolsonaro, dizendo que ela tem um “tom divino”, mas que os apoiadores deveriam ter cautela ao criar expectativas. Além disso, ele defende que o presidente deveria pensar mais antes de falar coisas do gênero se não tiver um “ás na manga”.

“(A fala) Teve esse tom meio divino. ‘Alguma coisa’, ‘acredito em Deus’, ele disse antes. Eu não criaria muitas expectativas se fosse eleitor do presidente ou alguém que entende o que ele está falando. A ditadura velada de toga pode ser tão ruim quanto uma ditadura com tanques porque ela é mais velada. Tem muito jornalista que dá ares de normalidade ao que estamos vivendo. Eu entendo o ponto do presidente, mas não ficou claro se ele está dando recado porque sabe de alguma coisa ou se está fazendo uma ‘fézinha’ de que alguma solução divina vai vir dos céus. […] Presidente deveria pensar três vezes antes de falar algo assim se ele não tem um ás na manga”, disse Constantino.

