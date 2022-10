‘Paulo Guedes lapidou a joia Brasil’, diz Constantino após anúncio de desoneração de folha de pagamento da Saúde

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram a atuação do ministro da Economia

Ronaldo Silva/Futura Press/Estadão Conteúdo Ministro da Economia, Paulo Guedes deve continuar no comando da pasta, caso Bolsonaro seja reeleito como presidente



O presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve nesta quinta-feira, 13, em Recife, na capital pernambucana, e discursou no local a um grupo de prefeitos e pastores evangélicos durante Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil (CGADB). No local, o mandatário realizou um aceno aos profissionais de saúde ao afirmar que há um acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para que a folha de pagamentos do setor seja desonerada. Nesta tarde, o colunista da Veja, Victor Irajá, revelou que um analista de câmbio do Deutsche Bank apontou que, segundo relatos de pessoas presentes na reunião do ministro da Economia, Paulo Guedes, com o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Brasil é uma “joia polida” pelo chefe das finanças do país. O jornalista também disse que o analista compartilhou a análise de presentes na reunião com o ministro e que teria classificado a apresentação de Guedes como “espetacular”. O assunto foi tema no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta quinta-feira, 13.

Para o comentarista Rodrigo Constantino, Paulo Guedes é de longe o melhor ministro da Economia que o Brasil teve. “Responsável pela recuperação em V da nossa economia e de várias outras mudanças que preparam o ambiente para um crescimento enorme e sustentável a frente. Aliás, como o próprio ministro disse, o ‘Brasil está condenado a crescer’. Hoje tem analistas dizendo que se o ladrão voltar à cena do crime, ele vai pegar uma joia lapidada. O Paulo Guedes ajudou junto com o governo Bolsonaro a lapidar a joia Brasil, preparando o terreno. O Paulo foi o grande idealizador dessas agendas de reforma. Foi ele com sua equipe que fizeram isso e muito mais. Paulo Guedes às vezes perde a paciência, é comum, é humano, vendo todas essas análises patéticas de torcedores do contra e o próprio FMI que só faz errar. Os abutres vem prevendo o pior para o Brasil desde o começo. E a verdade é que o Brasil vai muito bem, recuperando muito bem, apesar de um lockdown, sabotagens, boicotes e da torcida do contra. Vale destacar que o Brasil vai crescer mais de 3% esse ano e a inflação já está abaixo de 7%. Comparem isso com um país vizinho, que adotou as políticas lulistas, que tinha no poder e tem alguém que defende Lula e é defendido por Lula. Está lá o resultado, inflação mais de 100%”, comentou.

