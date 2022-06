‘Pesquisa antecipada induz a maioria do eleitorado’, diz Jorge Serrão

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram os levantamentos de intenções de votos

Montagem sobre fotos: Estadão Conteúdo Seis pesquisas indicam vitória do ex-presidente Lula e apenas uma aponta vitória do presidente Bolsonaro



Levantamento feito pelo grupo Poder360, das últimas sete pesquisas divulgadas, seis indicam a possibilidade das eleições ser resolvida no 1º turno com vitória do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT). Apenas uma pesquisa aponta que terá segundo turno entre o petista e o atual presidente Jair Bolsonaro (PL). O assunto foi tema no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta sexta-feira, 24.

Para o comentarista Jorge Serrão, as pesquisas divulgadas até o momento são enganosas. Ele afirmou que pesquisa divulgada de forma antecipada tem por objetivo induzir a maioria do eleitorado. “Sou muito cético em relação as pesquisas eleitorais. Essa é uma tendência natural deste tipo de pesquisa. Nem os políticos levam fé completamente neste tipo de levantamento. As pesquisas que os políticos se baseiam para fazer suas estratégias são aquelas que não são divulgadas para os olhares do público. São caríssimas, são feitas para consumo interno dos partidos, porque tem até contrato de confidencialidade. Mas essas pesquisas, que são divulgadas, são fantásticas. Tem conseguido encontrar o eleitor secreto de Lula que ninguém encontra na rua. E esses institutos mereciam ganhar um prêmio”, comentou.

Confira a íntegra do programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta sexta-feira, 24: