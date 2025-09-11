PM reforça segurança em Brasília após suspeita de bomba

O esquadrão antibombas foi acionado para investigar um objeto suspeito e agentes confirmaram que se tratava de um artefato explosivo real; ao lado do dispositivo, também foi encontrado um revólver calibre 38

Brasília viveu um dia de alta tensão nesta quinta-feira (11), com um forte esquema de segurança sendo montado na Praça dos Três Poderes após a descoberta de um artefato explosivo na capital. O incidente coincidiu com o julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF), que formou maioria para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus na Ação Penal 2668, que apura a tentativa de golpe de Estado.

Operação Policial e Artefato Explosivo

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal elevou o nível de alerta e reforçou o policiamento na área central de Brasília. A medida foi uma resposta direta a uma ocorrência na Cidade Estrutural, localizada a cerca de 10 quilômetros da Praça dos Três Poderes.

No início da tarde, o esquadrão antibombas da Polícia Militar foi acionado para investigar um objeto suspeito. No local, os agentes confirmaram que se tratava de um artefato explosivo real. Ao lado do dispositivo, também foi encontrado um revólver calibre 38. A equipe especializada conseguiu neutralizar o artefato sem que houvesse explosão ou feridos. A Polícia Civil agora investiga a autoria e a motivação por trás do ato.

O incidente levou a um aumento imediato do efetivo policial e do Corpo de Bombeiros na Esplanada dos Ministérios, que já contava com uma operação de segurança especial devido ao julgamento no STF.

