‘Política se faz assim’, diz Serrão sobre encontro de Tarcísio e Lula

Governador de São Paulo se reuniu com o presidente nesta quarta-feira, 11, em Brasília

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Tarcísio de Freitas se encontrou com Lula em Brasília



Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quarta-feira, 11, em Brasília. O governador tratou de assuntos como a privatização do Porto de Santos e da Ceagesp e de repasses para Organizações Sociais. O encontro foi elogiado pelo comentarista Jorge Serrão durante o programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta quarta-feira. Para o comentarista, a postura mostrada entre os dois governantes é a correta para se fazer política, que segundo ele vai se intensificar com a posse do novo Congresso. “O Tarcísio só poderia agir dessa maneira. Ele foi eleito para representar o povo do estado que é a locomotiva da federação. Foi nesse papel que ele foi conversar com o presidente Lula, como ele mesmo disse que faria. Política se faz assim. Tem que sentar e negociar. Lula é a mesma coisa. Questões importantes foram colocadas na mesa: Tarcísio quer privatizar o Porto de Santos e da Ceagesp. Ele também precisa resolver a questão da segurança pública aqui. A Cracolândia começou a desafiar publicamente a promessa de campanha do governador. Está ficando fora de controle. São pontos que precisam ser colocados na mesa. Tarcísio de Freitas fez muito bem de estar com Lula. Parece que agora a política está sendo feita. E ela vai se intensificar assim que o novo Congresso tomar posse”, analisou Serrão.