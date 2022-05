‘Quem culpa o presidente pela alta na inflação está míope’, afirma Constantino

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram uma pesquisa do grupo XP/Ipespe onde 42% dos entrevistados atribuíram responsabilidade pela elevação dos índices inflacionários ao governo federal

Um levantamento realizado pelo grupo XP/Ipespe e divulgado nesta sexta-feira, 27, informa que 42% da população brasileira responsabilizam o presidente Jair Bolsonaro (PL) pela alta na inflação e 18% atrelam a responsabilidade pelo aumento nos preços aos governadores. Outros 16% acreditam que a pandemia foi a principal influência para que a inflação subisse no país e 9% dos brasileiros consideram que a guerra na Ucrânia provocou a elevação dos índices inflacionários. Atualmente, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) contabilizou uma alta de 0,59% em maio e registra crescimento de 12,2% em 12 meses. Na última quinta, Bolsonaro falou sobre o tema e alegou que, pior que uma alta nos preços, é o risco de um desabastecimento geral no país.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, o comentarista Rodrigo Constantino afirmou que vê sentido em culpar o presidente da República pela alta na inflação, já que outros países também registraram um descontrole inflacionário após as medidas econômicas que visaram mitigar os impactos da pandemia. “Se a culpa da inflação no Brasil é culpa do presidente Bolsonaro, que não defendeu lockdown durante a pandemia, de quem é a culpa da inflação recorde em quarenta anos nos Estados Unidos? De quem é a culpa da inflação recorde em trinta anos em vários países da Europa? Quem é responsável pela inflação de 70% da Argentina, bem ao lado? Não é coerente isso”, afirmou. O analista também argumentou que quem culpa Bolsonaro está “míope”, “cego do ponto de vista ideológico” e “ignorante em relação a economia”.

