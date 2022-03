Saída de Milton Ribeiro do MEC é prudente e serve para evitar desgastes, avalia Constantino

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, comentaram sobre o pedido do ministro da Educação, Milton Ribeiro, de exoneração da pasta federal

FREDERICO BRASIL/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Milton Ribeiro, ministro da Educação, teria participação em um suposto esquema de alocação de recursos à prefeituras aliadas a pastores evangélicos



Milton Ribeiro, ministro da Educação, apresentou nesta segunda-feira, 28, um pedido de exoneração do cargo. A decisão ocorre após o titular da pasta sugerir um suposto favorecimento na aplicação de recursos da educação em troca de vantagens a pastores e igrejas. Segundo Ribeiro, a decisão atendia a um pedido do presidente Jair Bolsonaro para que as verbas fossem liberadas e direcionadas a prefeituras específicas a partir da negociação feita por dois pastores evangélicos que não possuem cargo no governo federal. Em nota, o ministro alegou que o presidente não pediu atendimento diferenciado a ninguém e sim a qualquer um que o procurasse.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, o comentarista Rodrigo Constantino afirmou que a exoneração é prudente por parte do governo para que as investigações não desgastem o governo federal. “Há um desgaste natural, está dando munição para a oposição”, argumentou. O analista relembrou, ainda, que “há pouquíssimo tempo na semana passada”, Bolsonaro afirmou que colocaria “sua cara no fogo pelo ministro”.

