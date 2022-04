Serrão afirma que objetivo das pesquisas eleitorais era ‘recolocar Lula no páreo’

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, analisaram o desempenho eleitoral do presidente Jair Bolsonaro e a aproximação nas intenções de voto com Luiz Inácio Lula da Silva

GABRIELA BILÓ/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-presidente Lula aparece empatado com o atual mandatário, Jair Bolsonaro, nas intenções de voto em determinadas regiões do país



Uma pesquisa realizada pelo instituto PoderData e divulgada nesta sexta-feira, 29, mostra que o presidente Jair Bolsonaro (PL) aproximou-se das intenções de voto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na corrida ao Planalto deste ano. Segundo o documento, o petista encontra-se na primeira colocação com 41%, no primeiro turno, contra 36% do atual mandatário. Nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, Bolsonaro empatou com Lula com cerca de 40% das intenções de voto.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, o comentarista Jorge Serrão afirmou que os objetivos das pesquisas eleitorais era “recolocar Lula no páreo” e, no momento, encontram-se na “fase de ajustes”. “Elas [pesquisas] serviram para a tese da polarização entre Lula e Bolsonaro, que é conveniente para ambos”, argumenta. O analista ressalta, ainda que a terceira via continua desaparecida das intenções de voto do eleitorado e “não vai aparecer”. “É pelo em ovo ou ‘petralha’ honesto, não existe”, disse Serrão.

