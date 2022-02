Serrão analisa situação de Guedes no governo: ‘Inimigos de Bolsonaro tentam sabotar a economia’

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, analisaram a situação do ministro da Economia dentro do governo de Jair Bolsonaro

MARCELO CHELLO/CJPRESS/ESTaDÃO CONTEÚCO Declarações de Flavio Bolsonaro sobre a possível permanência de Guedes em um segundo mandato geraram polêmica



O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que entende tanto de economia quanto o ministro Paulo Guedes entende de política. Essa foi a justificativa dada pelo mandatário para explicar os desentendimentos entre os rumos do governo federal e os rumos do Ministério da Economia. Em entrevista ao jornal O Globo, o filho do presidente, senador Flávio Bolsonaro, declarou que admite ser possível a saída de Paulo Guedes do ministério. “Não sei se ele, Paulo Guedes, seguiria no cargo em um segundo governo do presidente da República”, reforçou Flávio. Procurado pela Jovem Pan, o senador alegou que foi muddo o contexto do que disse na entrevista e que Guedes tem lugar garantido no atual governo. Durante o programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta sexta-feira, 11, o comentarista Jorge Serrão analisou a situação de Guedes e disse que boatos sobre a saída de Guedes são frequentes e que, por Bolsonaro depender da economia para se reeleger, adversários atacam o ministro.

“Paulo Guedes está caindo do Ministério da Economia desde antes dele assumir. Todo dia tem esse maldito boato. É um ponto fundamental que nós temos que entender que é o seguinte: Jair Bolsonaro depende para sua vitória eleitoral de que tenha um desempenho bom da economia e que esse desempenho seja perceptível pela população. O que fazem os inimigos de Jair Bolsonaro? Eles tÊm que sabotar o tempo todo, utilizando o noticiário, que a economia não vai bem. Ai você pode utilizar dados tradicionais e dados burros, que você nãi analisa o movimento da economia verdadeira e real e nem leva em consideração todo um trabalho que esse governo fez para desregulamentar a economia e permitir que ela volte a deslanchar. Esse momento está chegando.”, disse Serrão, que também disse acreditar que as falas de Flávio se referiam a um possível segundo mandato de Bolsonaro.

