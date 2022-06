Serrão diz que Lula comete estelionato eleitoral: ‘Sorte que a chance dele ganhar a eleição é pequena’

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram as diretrizes do programa de governo lançado pela equipe do Partido dos Trabalhadores durante pré-campanha de Luiz Inácio Lula da Silva

NELSON ANTOINE/ESTADÃO CONTEÚDO Partido dos Trabalhadores divulgou uma prévia do plano de governo de Luiz Inácio Lula da Silva durante sua pré-candidatura



O Partido dos Trabalhadores anunciou nesta segunda-feira, 6, uma prévia do plano de governo do seu pré-candidato ao Planalto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No documento, as principais diretrizes baseiam-se um relançamento do programa Bolsa Família renovado e ampliado, o fim do teto de gastos do governo federal e a revogação da reforma trabalhista. A sigla alega que sua intenção é “recolocar os trabalhadores no orçamento” e que irá se opor a privatizações das principais estatais brasileiras, como a Eletrobras – cujo processo já encontra-se adiantado -, os Correios e a Petrobras. Esta última que, na visão da sigla, “será colocada de novo a serviço do povo brasileiro e não dos grandes acionistas estrangeiros”.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, o comentarista Jorge Serrão afirmou que o pré-candidato petista comete uma série de estelionatos eleitorais durante sua pré-campanha quando fala sobre reforma trabalhista, Bolsa Família ou teto de gastos. Na visão do analista, Lula “não quer reforma nenhuma, quer apenas o retorno do imposto sindical que irá financiar a máquina de pagamento de mortadela aos sindicatos”. Na visão de Serrão, o Auxílio Brasil – programa de redistribuição de renda que substituiu o Bolsa Família – “paga Paga em dobro, paga melhor, paga com mais segurança que o sistema anterior”. Por fim, o comentarista alegou que o país tem sorte, já que as chances de Lula vencer as eleições presidenciais em outubro são remotas.

