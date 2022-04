Serrão diz que Lula terá que ‘segurar a onda’ e ‘ir até o fim’ com candidatura: ‘Mas será o fim dele’

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, analisaram a possível estagnação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas pesquisas eleitorais

DANILO M YOSHIOKA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 10/03/2021 O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não apresenta crescimento nas pesquisas eleitorais



O presidente Jair Bolsonaro (PL) diminuiu a diferença nas intenções de voto para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo levantamento feito pelo grupo ModalMais Futura, o petista apresentou 41% da preferência do eleitorado contra 34% do atual mandatário. O cenário indica uma possível estagnação do candidato do Partido dos Trabalhadores, já que sua porcentagem de possíveis votos não apresentou aumento nas últimas pesquisas eleitorais.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, o comentarista Jorge Serrão afirmou que o ex-presidente vai para o “sacrifício” nesta eleição. “Ele [Lula] foi descondenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para cumprir a missão de se contrapor a Jair Bolsonaro”, avaliou. O analista ressaltou, porém, que a “jogada” prevista entre os lados era de que o atual presidente iria cometer erros que lhe custariam o mandato. “Por enquanto, isso não aconteceu, então Lula aguarda o momento certo para ter a certeza exata de que ele terá a condição da disputa eleitoral. Vai ter que segurar a onda e ir até o fim, só que vai ser o fim dele”, alegou Serrão.

