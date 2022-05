‘STF é Putin e Bolsonaro é a Ucrânia’, compara Constantino sobre crise entre poderes

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram a ação do presidente Jair Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, por abuso de autoridade

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente Jair Bolsonaro afirmou que precisa passar metade do seu tempo se defendendo de "interferências" do poder Judiciário



O vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, afirmou nesta quinta-feira, 19, que a “Justiça tem a vontade de concretizar a democracia e a coragem de lutar contra quem não acredita no Estado Democrático de Direito”. A fala é uma resposta às recentes declarações do presidente Jair Bolsonaro (PL), que participou do Congresso Mercado Global de Carbono e, no local, alegou que passa a metade do seu tempo se defendendo das “interferências indevidas do STF”. Recentemente, o mandatário entrou com uma notícia-crime na Suprema Corte contra Moraes por suposto abuso de autoridade. A ação, porém, foi rejeitada pelo ministro Dias Toffoli, que alegou não enxergar indícios, ainda que mínimos, de crimes cometidos por Alexandre.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, o comentarista Rodrigo Constantino afirmou que Bolsonaro é constantemente atacado pelo poder Judiciário e que, para efeito de comparação com o conflito que ocorre no Leste Europeu, “o Supremo Tribunal Federal é [o presidente da Rússia, Vladimir] Putin e [o presidente Jair] Bolsonaro é a Ucrânia. “A invasão vem do Supremo no poder Executivo e vem de longa data. Não deixou indicar diretor geral da Polícia Federal, não deixou baixar imposto, não deixou governar na pandemia e agora diz que é culpa do presidente. Quem não percebeu o teatro que foi montado para tentar impedir a reeleição de Bolsonaro, é alguém muito sínico, sonso ou cego”, argumentou o analista.

Confira o programa desta quinta-feira, 19:

