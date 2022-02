‘Tragédia em Petrópolis tem muitas causas: pobreza, construção irregular e negligência’, enumera Constantino

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, analisaram as ações e responsabilizações do governo federal no desastre de Petrópolis

EFE/Antonio Lacerda - 16/02/2022 Rodrigo Constantino enumera causas de tragédia em Petrópolis: "Pobreza, construção irregular e negligência"



O presidente Jair Bolsonaro (PL) visitou a cidade de Petrópolis (RJ) nesta sexta-feira, 18, e avistou os estragos na região após os deslizamentos de terra que causaram a morte de mais de uma centena de pessoas. No local, o mandatário afirmou que presenciou “imagens de guerra”. “Lamentável, tivemos perfeita noção da gravidade do que aconteceu. A população logicamente tem razão em criticar, mas aqui, uma região bastante acidentada, infelizmente tivemos outras tragédias aqui —a gente pede a Deus que não ocorram mais—, vamos fazer a nossa parte”, afirmou o comandante do Palácio do Planalto.

Durante sua participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, o comentarista Rodrigo Constantino afirmou que qualquer lugar do mundo todo está suscetível a ser vítima de desastres naturais. A diferença entre os impactos ocorrem, segundo Constantino, é o desenvolvimento da região afetada. “Essa tragédia [que ocorreu em Petrópolis] é uma tragédia que acontece ali em um dia, com muita chuva, tem muitas causas: pobreza, propriedade em lugar irregular, negligencia, falta de precaução das autoridades envolvidas. Muita coisa. […] Não quero, também, demonizar só o Brasil. Isso é um problema de pobreza, as vezes as pessoas não tem alternativa. Mas veja: desgraças naturais acometem o mundo todo. Japão, Estados Unidos. É claro que é diferente quando vem um furacão de mesma intensidade passando pelo Haiti e Cuba, e chega aqui na Flórida. É muito diferente por uma questão de riqueza, de desenvolvimento. Mas a gente viu Katrina, em New Orleans. A gente sabe que quando vem uma desgraça natural dessas, uma tragédia dessas, pode acontecer em qualquer lugar. No caso do Brasil, no caso de Petrópolis, há agravantes.”

Confira o programa desta sexta-feira, 18:

https://www.youtube.com/watch?v=I-bJYi5H74Y