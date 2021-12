Saúde deve iniciar vacinação de crianças na primeira quinzena de janeiro

Governo federal ainda promove consulta pública sobre o tema; Queiroga reafirmou que campanha terá início em 2022

ANTONIO MACHADO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 22/12/2021 Vacinação contra a Covid para crianças deve ter início em janeiro



A vacinação contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos deve começar na primeira quinzena de janeiro, segundo assessores do Ministério da Saúde. A informação ainda não foi divulgada oficialmente pela pasta, mas o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, voltou a dizer nesta sexta-feira, 31, em conversa com jornalistas, que a imunização do público infantil vai ocorrer em janeiro. No entanto, nenhum período específico havia sido cravado. A aplicação da vacina da Pfizer para crianças já foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Desde o dia dezembro, o governo federal promove uma consulta pública para que a população opine sobre a vacinação de pessoas de 5 a 11 anos. O questionário ficará disponível até domingo, 2. Na próxima terça-feira, 4, será realizada uma audiência pública sobre o assunto. A Saúde deve dar uma resposta definitiva sobre a questão e detalhar o cronograma da campanha no dia seguinte.

*Com informações da repórter Paola Cuenca