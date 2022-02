‘Abel Ferreira é dez vezes melhor que o Jorge Jesus’, diz Edmílson à Jovem Pan

Nesta quinta-feira, 24, o pentacampeão do mundo com a seleção brasileira tratou de exaltar os feitos do comandante palmeirense

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Giuseppe Cacace/AFP/Instagram/@slbenfica Edmílson afirmou que o técnico Abel Ferreira é melhor do que Jorge Jesus



Convidado especial do programa “Bate-Pronto”, do Grupo Jovem Pan, Edmílson afirmou que Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, é “dez vezes melhor” do que Jorge Jesus, treinador de passagem vitoriosa pelo Flamengo. Nesta quinta-feira, 24, o pentacampeão do mundo com a seleção brasileira tratou de exaltar os feitos do comandante palmeirense. “A melhor contratação do Palmeiras nos últimos dez anos foi o Abel. Esse cara é dez vezes melhor do que o Jesus. Eu não o conheço pessoalmente, mas gostaria de conhecê-lo. Conquistar tudo isso com o time que ele tem… Ele tem controle de vestiário, de comportamento e de atitude dentro de campo”, declarou o ex-volante.

“O Jesus pegou o time montado! Dos onze jogadores do Flamengo que foram campeões da Libertadores, somente dois não jogaram na Europa: Rodrigo Caio e Arão. Se o Abel Ferreira tivesse o time do Flamengo em mãos, ele faria a equipe ser muito ofensiva”, acrescentou Edmílson. Abel Ferreira ficou perto de ganhar mais uma taça com o Palmeiras ao conquistar o empate em 2 a 2 com o Athletico-PR, na Arena da Baixada, na última quarta-feira, 23, pela primeira final da Recopa Sul-Americana – o confronto de volta acontece no dia 2 de março, no Allianz Parque. Vencedor de duas Libertadores e uma Copa do Brasil, o técnico precisa de uma vitória simples em São Paulo para levar o Alviverde ao título inédito. Jorge Jesus, por sua vez, está sem clube desde que foi demitido pelo Benfica.