Abel Ferreira é o maior treinador da história do Palmeiras? Veja a opinião dos comentaristas da JP 

Reprodução/Twitter/@Palmeiras Abel Ferreira conquistou seu quarto título no comando do Palmeiras



Abel Ferreira é bicampeão da Libertadores, vencedor da Copa do Brasil e, mais recentemente, da Recopa Sul-Americana, sob o comando do Palmeiras. Apesar do pouco tempo na Academia de Futebol, o treinador já é o quarto maior vencedor da história do Alviverde, ficando atrás de Vanderlei Luxemburgo (8), Osvaldo Brandão (7) e Luiz Felipe Scolari (6). Com o sucesso do português à frente do Verdão, os jornalistas do programa “Bate-Pronto”, do Grupo Jovem Pan, debateram se Abel já pode ser considerado o principal “professor” da história do Palestra. Para o apresentador Thiago Asmar, o “gajo” pode ser considerado como tal.

“Já fui muito critico do Abel Ferreira, ele não tem o estilo de jogo que eu gosto. Ainda assim, tem que aturar o cara. Ele foi campeão de novo! Em um ano e meio, ele já tem quatro títulos pelo Palmeiras e já entrou para o hall dos treinadores com mais taças pelo clube. Para mim, ele já é o maior da história do Palmeiras. Para mim as Libertadores têm um peso muito grande. O Luxemburgo tem cinco Paulistas, além de dois Brasileiros, que não batem as Libertadores do Abel”, comentou “Pilhado”, nesta quinta-feira, 3. Quem concorda com o apresentador é o comentarista Flavio Prado. “Dá para considerá-lo o maior, sim. Eu concordo que as Libertadores valem mais do que qualquer outra coisa”, introduziu.

“Além disso, é muito difícil analisar enquanto as coisas estão acontecendo. Parece que o que ele está fazendo vai acontecer de novo, mas não vai. A gente não consegue dimensionar o que está acontecendo! É um momento de brilho, é fantástico. Se quiser chamar de ‘Terceira Academia’, pode chamar, não é um absurdo. Não pelas apresentações, mas pelos resultados. São oito finais, com quatro títulos. E não é qualquer título! O palmeirense tem que curtir muito. Hoje, a gente discute isso, mas daqui alguns anos, vamos entrar em um consenso de que ele é o melhor”, acrescentou o jornalista.

Bruno Prado, por sua vez, considera Abel Ferreira um dos melhores técnicos que passou pelo Palestra. Ainda assim, o europeu ainda não superou os feitos de Vanderlei Luxemburgo. “Gosto muito do Abel. Gosto muito do jeito dele! Se eu fosse treinador, seria do mesmo estilo dele, iria responder a imprensa. A discussão já é válida, sim. Eu considero o Luxemburgo porque ele montou os times que eu mais gostei de ver no Palmeiras. Então, se eu fosse votar, seria no Luxemburgo. Da década de 1990 até o momento, só tem o Abel e o Felipão que chegam perto do Luxa! Não tenho dúvida que o Abel esteja entre os três melhores”, analisou.

O narrador Nilson Cesar, por fim, tratou de fazer uma comparação do atual técnico do Verdão com outros técnicos de sucesso, colocando o português no mesmo nível. “O Luxemburgo e o Felipão fazem parte de uma outra geração de treinadores. São técnicos que não têm a preparação do Abel! Se é melhor ou pior, isso a gente pode discutir. Agora, é uma preparação diferente, é uma geração nova. Se o Luxa conseguiu dirigir o Real Madrid e o Luiz Felipe Scolari o Chelsea, por que o Abel não pode treinar grandes clubes da Europa? O futebol brasileiro é conhecido no mundo inteiro”, disse o locutor.

