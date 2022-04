Andreas Pereira vai fechar com o Palmeiras? Entenda a situação do meio-campista do Flamengo 

O jornalista Thiago Asmar, do Grupo Jovem Pan, conversou com representantes do jogador e detalhou a situação do ‘vilão’ da última Libertadores da América

ANDRÉ FABIANO/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Andreas Pereira durante partida do Flamengo no Maracanã



O meio-campista Andreas Pereira, que está emprestado pelo Manchester United ao Flamengo até o fim de junho, recebeu sondagem do Palmeiras há cerca de dois meses, informou o jornalista Thiago Asmar, do Grupo Jovem Pan, nesta quarta-feira, 27. O volante, entretanto, não foi procurado pela diretoria do Alviverde desde então e não deve fechar com o Alviverde, comentou o apresentador do programa “Bate-Pronto”, que conversou com representantes do jogador nas últimas horas. Considerado o “vilão” no vice-campeonato da Libertadores, quando o Rubro-Negro foi derrotado justamente pelo Verdão na final, o atleta também não deve continuar na Gávea.

Ainda na temporada passada, Flamengo e Manchester United elaboraram um contrato em que ficava acordado que o clube brasileiro pagaria 10,5 milhões de euros (cerca de R$ 55 milhões) por 75% dos direitos econômicos de Andreas Pereira. Os “Diabos Vermelhos”, inclusive, já assinaram a “papelada”, esperando apenas uma resposta da diretoria carioca. Com o erro crucial na decisão da Libertadores e a queda de rendimento em 2022, no entanto, os flamenguistas devem desistir da aquisição.

Assim, ainda conforme informações de Thiago Asmar, o destino mais provável de Andreas Pereira é o retorno ao Old Trafford. Vinculado ao Manchester United até a metade do ano que vem, o meio-campista também já foi avisado por Erik ten Hag, novo treinador dos “Diabos Vermelhos”, que está nos planos do clube britânico. O brasileiro, aliás, deve ser um dos possíveis substitutos do francês Paul Pogba, volante que não vai renovar seu contrato – de acordo com a mídia britânica, o astro já até se despediu dos companheiros.