AO VIVO: Confira o sorteio dos grupos da Copa do Mundo e a opinião dos comentaristas da Jovem Pan

Com as presenças de Mauro Cezar Pereira, Vampeta e Wanderley Nogueira, programa Bate-Pronto acompanha evento da Fifa

A Fifa realizará nesta sexta-feira, 1º, a partir das 13h (de Brasília), o sorteio da Copa do Mundo do Catar 2022. Primeira colocada do ranking da Fifa, a seleção brasileira está no pote 1, junto com as outras cabeças de chave: Argentina, Bélgica, Espanha, França, Inglaterra e Portugal, além do país-sede. Algoz do Brasil no Mundial de 2014, a Alemanha está no pote 2 e pode ser adversária da equipe de Tite na primeira fase da competição. A Jovem Pan transmite o sorteio ao vivo no programa Bate-Pronto, transmitido pelo YouTube e pelo Panflix. Sob o comando do apresentador Thiago Asmar, os craques Mauro Cezar Pereira, Vampeta, Bruno Prado, Flavio Prado e Wanderley Nogueira vão falar sobre o caminho da seleção rumo ao hexacampeonato. A Copa deste ano começará em 21 de novembro e terminará no dia 18 de dezembro.

