Flavio Prado reprova Abel Ferreira como possível substituto de Tite na seleção: ‘Seria uma aberração’ 

O comentarista do Grupo Jovem Pan vê Dorival Júnior, do Flamengo, mais qualificado para o cargo

Reprodução/Jovem Pan Flavio Prado criticou Abel Ferreira durante o programa 'Bate-Pronto'



A última chance de Tite tentar transformar a seleção brasileira em hexacampeã do mundo será na Copa do Catar, marcada para acontecer entre 20 de novembro e 18 de dezembro deste ano. Em entrevista, o treinador já revelou que deixará o comando da Amarelinha ao final da participação do torneio da Fifa. Assim, muitos nomes são especulados como possíveis substitutos do técnico, como o de Abel Ferreira. Duas vezes campeão da Libertadores da América pelo Palmeiras, o português ainda coleciona outros títulos no futebol nacional, como Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Paulistão. Apesar do currículo vitorioso, o comandante do Verdão ainda mostrou o suficiente para dirigir a Canarinho. Essa, ao menos, é a opinião do comentarista Flavio Prado, do Grupo Jovem Pan, que tratou a possibilidade como uma “aberração” durante programa “Bate-Pronto” desta segunda-feira, 29. “Eu vi algumas especulações sobre possíveis substitutos do Tite para a seleção brasileira. Nas redes sociais, vejo muita gente falando do nome do Abel Ferreira. Eu acho uma aberração tão grande”, introduziu.

“Sinceramente, sem menosprezo, ele é um cara competente e profissional, mas está no patamar de ser cogitado para a seleção? Isso me assusta. Seria uma aberração! O que tem o Abel Ferreira? Eu diria assim: não tenho nenhum problema com estrangeiros. Pelo contrário, acho que faltam estrangeiros no comando dos clubes, como técnicos e até na arbitragem. Ainda assim, para vocês colocar um estrangeiro como treinador na seleção, ele teria que ser muito diferente. Quem eu aceitaria: Carlo Ancelotti. Fora isso, é uma aberração. Tem que ser um cara desse nível. Entre Dorival Júnior e Abel Ferreira, vou no Dorival, que tem uma carreira mais consistente. Técnico do PAOK e do Braga? Deixa ele pegar mais experiência”, completou Flavio Prado.