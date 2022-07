Flavio Prado revela bastidores do São Paulo envolvendo Rodriguinho; confira

Destaque na goleada diante da Universidad Católica, que confirmou a classificação para as quartas de final da Sul-Americana, o jovem precisou de apenas 13 minutos para fazer um gol no time profissional

Rafael Assunção/O Fotográfico/Estadão Conteúdo Rodriguinho comemorando seu primeiro gol com a camisa do São Paulo



A diretoria do São Paulo considera o meio-campista Rodriguinho um dos principais jogadores revelados pelas categorias de base nos últimos anos – a informação é do jornalista Flavio Prado, do Grupo Jovem Pan. Durante o programa "Bate-Pronto" desta sexta-feira, 8, o jornalista revelou que conversou com membros da alta cúpula são-paulina, que admitiram que o jogador 18 anos é a principal esperança para reforçar o caixa do clube a curto prazo. Destaque na goleada diante da Universidad Católica, que confirmou a classificação para as quartas de final da Sul-Americana, o jovem precisou de apenas 13 minutos para fazer um gol no time profissional.

