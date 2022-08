Fluminense leva vantagem sobre Corinthians em ‘mano a mano’ da Jovem Pan; confira 

Na bancada do programa ‘Bate-Pronto’, os comentaristas Wanderley Nogueira, Fábio Piperno e Bruno Prado, além do apresentador Thiago Asmar, fizeram suas escolhas

André Borges/AGIF/Estadão Conteúdo Paulo Henrique Ganso e Gil devem voltar a se enfrentar nesta quarta-feira, 24, pela Copa do Brasil



Fluminense e Corinthians se enfrentam a partir das 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira, 24, no Maracanã, pela rodada de ida da semifinal da Copa do Brasil 2022. Em uma espécie de “aquecimento” para o clássico, os comentaristas do programa “Bate-Pronto” fizeram uma seleção com os melhores jogadores de cada posição dos rivais. Na bancada do programa do Grupo Jovem Pan, os comentaristas Wanderley Nogueira, Fábio Piperno e Bruno Prado, além do apresentador Thiago Asmar, fizeram suas escolhas. O resultado? Vitória apertada do Tricolor das Laranjeiras, que superou os corintianos em seis posições. No banco de reservas, Fernando Diniz também foi o escolhido, deixando Vitor Pereira de lado. Assim, a equipe ideal tem: Cássio; Fagner, Nino, Manoel e Fábio Santos; André, Nonato e Renato Augusto; Arias, Adson e Cano. Treinador: Fernando Diniz.