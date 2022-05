Mauro Cezar critica pênalti para o São Paulo e diz que VAR ‘se mete toda hora ou fica dormindo’

Comentarista do programa ‘Bate-Pronto’ não poupou críticas à atuação do árbitro de vídeo durante as partidas do Campeonato Brasileiro

Jovem Pan Esportes Comentarista criticou a marcação de pênalti para o São Paulo contra o Cuiabá



O São Paulo contou com a marcação de um pênalti para conseguir virar o jogo e derrotar o Cuiabá por 2 a 1 em partida realizada neste domingo, 15, no estádio do Morumbi. Entretanto, a marcação gerou polêmica, uma vez que muitos torcedores e comentaristas disseram que não viram pênalti no lance. Durante o programa ‘Bate-Pronto‘, da Jovem Pan Esportes, o comentarista Mauro Cezar criticou a marcação do pênalti para a equipe paulista e questionou a ausência do VAR no lance. “O pênalti muda o curso da história. […] Quando surge um pênalti como aquele, as coisas mudam de figura. Se não fosse esse pênalti, não sei qual seria nosso comentário sobre o jogo de hoje. Aliás, as arbitragens continuam horrorosas apesar da mudança de comando. Agora o VAR não se mete até quando tem que se meter. Há situações em que ele precisa se envolver. Essa era uma delas, um erro da arbitragem”, disse Mauro Cezar, que completou: “Tudo é muito ruim. Ou os caras se metem doa hora ou ficam ali tomando cafézinho e dormindo e não chamam (o árbitro). Ou ele poderia ir ao shopping, seria uma opção melhor, mais divertida do que ficar trancado ali com aquelas malas todas”.