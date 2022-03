Mauro Cezar critica postura de parte da imprensa nas entrevistas de Abel Ferreira: ‘Seita abelista’ 

No entendimento do comentarista da Jovem Pan, existe um certo exagero nas avaliações de parte da imprensa brasileira, que costuma ‘aliviar’ para o comandante palmeirense nas coletivas

Montagem sobre fotos/Reprodução/YouTube Palmeiras/TV Cultura Mauro Cezar Pereira avaliou o trabalho da imprensa nas entrevistas com Abel Ferreira



Contratado pelo Palmeiras em outubro de 2020 como um desconhecido, Abel Ferreira caiu nas graças da torcida do Alviverde após a conquista de quatro taças, sendo duas da Copa Libertadores da América. Nos últimos dias, o português também passou a ser exaltado por suas entrevistas, onde concedeu respostas que fugiram do lugar-comum. No entendimento do comentarista Mauro Cezar Pereira, no entanto, existe um certo exagero nas avaliações de parte da imprensa brasileira, que costuma “aliviar” para o comandante palmeirense nas coletivas. “Nas últimas entrevistas do Abel, salvo algumas exceções, temos jornalistas para fazer uma ‘seita abelista’. É uma coisa assustadora!”, afirmou o jornalista, durante o programa “Bate-Pronto” desta quinta-feira, 24.

“Não se trata de desmerecer o trabalhar dele. Pelo contrário, ele é bom profissional. Mas essa postura passou de todos os limites! Tem muita gente que vai para a coletiva para admirá-lo. O Abel é um cara inteligente, bom técnico e muito promissor, mas parte da mídia e da torcida classificam ele como um ser humano especial, um grande pensador”, acrescentou Mauro Cezar Pereira, antes de finalizar. “Está mais para um culto ao personagem do que uma relação repórter e entrevistado. Faltam perguntas pertinentes. Às vezes, parece que o Abel é maior do que o Palmeiras. Quem fez uma campanha melhor no ano passado: ele ou Cuca? O Cuca, que meteu 18 pontos de diferença sobre o Abel, mas ninguém mais fala do nome dele.”

Assista ao debate abaixo: