Mauro Cezar detona Andreas Pereira por críticas a Paulo Sousa: ‘Não combina com a realidade’

Comentarista do Grupo Jovem Pan disse que o meio-campista deveria esquecer o Flamengo após protagonizar o maior erro da história do clube

Reprodução/Jovem Pan Mauro Cezar Pereira é comentarista do Grupo Jovem Pan e participa do programa 'Bate-Pronto'



Andreas Pereira concedeu entrevista ao programa “Jogou Onde?”, da Ronaldo TV, e confidenciou que os jogadores do Flamengo não aprovavam o método de trabalho do técnico Paulo Sousa, que foi demitido pela diretoria em junho deste ano. De acordo com o meio-campista, os atletas do Rubro-Negro “largaram” o português após discordar das ideias do treinador, como as mudanças táticas e os improvisos. Comentarista do Grupo Jovem Pan, Mauro Cezar Pereira criticou a declaração do volante, lembrando que ele foi o “vilão” da final da Libertadores 2021, quando a equipe carioca foi derrotada pelo Palmeiras na prorrogação. “Primeiro, ele confessou que os jogadores não estavam entregando tudo. O que significar ‘largar’? Segundo, me espanta um jogador formado na Europa ter tanto desconhecimento do próprio trabalho. O Flamengo não jogava da forma que ele estava dizendo. É estranho ver ele dizendo que ele não poderia chutar de fora da área, já que ele fez gols desta forma. Isso não combina com a realidade. Lamento que o Flamengo não tenha contratado o Paulo Sousa na temporada passada. Ele disse que não podia perder a bola em algumas áreas do campo… Se ele estivesse sendo treinado pelo português, ele não teria falhado na final da Libertadores. Um jogador que tem essa marca não deveria falar nada sobre o clube. Claro que o Paulo Sousa cometeu erros e teve dificuldade no relacionamento, mas o que ele fala não combina. E o Andreas cometeu o maior erro da história dessa camisa. Não existiu uma falha com consequências tão duras na história do Flamengo”, analisou, durante o programa “Bate-Pronto”.

Na entrevista que foi ao na última segunda-feira, 26, o meio-campista Andreas Pereira, atualmente no Fulham (Inglaterra), admitiu o descontentamento do elenco flamenguista com Paulo Sousa, que assumiu o clube do ano e se despediu sem obter sucesso. “Tem tanta coisa que aconteceu (risos). Não sei explicar o que aconteceu, mas o jeito dele pensar como técnico é diferente. E, para mostrar para o grupo como que tinha que jogar, eu senti desde o primeiro momento que a ideia não encaixou. Claro que, como grupo, não podíamos desistir do cara. Falamos que iríamos tentar, mas não deu certo. Dava para ver nitidamente”, disse. “O sistema 3-5-2… O Flamengo ganhou todos esses anos no 4-3-3. Aí eu vejo o Everton Ribeiro de lateral esquerdo e penso: ‘Aí não, mano’. Todos jogadores experientes falavam: ‘Alguma coisa está acontecendo’. Tentamos, mas teve uma hora que todo mundo falava que não dava mais. Estávamos dando soco contra a parede. David Luiz, Diego e Filipe sempre falavam para a gente ‘tentar de outra forma’ e ‘não desistir’. Se a gente está ganhando os jogos e você não concorda, é uma coisa. Agora, se não está ganhando e aproveitando, os caras começam a largar”, declarou.

De acordo com Andreas Pereira, o plantel ficou satisfeito com a chegada de Dorival Júnior porque o experiente treinador deixou os atletas mais à vontade. “Quando o Dorival chegou, ele falou: ‘Andreas, fica à vontade’. Com o Paulo Sousa, a gente ficava: ‘Aqui não pode fazer isso, aqui não pode fazer aquilo’. Chega uma hora em que você fica travado. Você tem o seu instinto de jogar a bola, mas fica travado. Os treinadores europeus têm mais isso de falar que em tal lugar do campo não pode arriscar. Ainda assim, eles sabem como falar e a forma. Não dá para você falar para o Marinho, que dribla e chuta bem, para jogar dois toques. Não dá para falar para eu não dar passe arriscado. Aí é complicado. Dorival chegou e falou: ‘Fica à vontade, faz o que vocês se sentem bem'”, finalizou. Atualmente, sob o comando de Dorival Júnior, a equipe carioca está nas finais da Copa do Brasil e da Libertadores da América.

Assista ao debate abaixo: