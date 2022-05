Mauro Cezar expõe conversa com presidente do Flamengo sobre declarações de Jorge Jesus; assista 

Comentarista do Grupo Jovem Pan revelou o conteúdo da conversa com Rodolfo Landim e os desdobramentos do episódio envolvendo o ‘Mister’

Jorge Jesus parece ter dado um ponto final na polêmica com o Flamengo nesta segunda-feira, 9, ao dizer que não trabalharia no futebol brasileiro neste momento. Comentarista do Grupo Jovem Pan, Mauro Cezar Pereira conversou com o presidente do Rubro-Negro, Rodolfo Landim, que também deixou claro que não qualquer possibilidade do “Mister” ser recontratado. Durante o programa “Bate-Pronto”, o jornalista expôs a conversa que teve com o atual mandatário do clube carioca.

“Eu perguntei ao Landim sobre essa situação toda envolvendo o Jorge Jesus. Ele me disse que não fala com o treinador desde 2020! Também questionei sobre as declarações que o Jesus deu hoje para a imprensa. Ele me respondeu: ‘Desejo sucesso’. Me parece muito claro que não há a menor possibilidade de Landim e Jesus se abraçarem e chegarem a qualquer tipo de acordo. O Flamengo tem que seguir sua vida, seja com Paulo Sousa, Celso Roth, Joel Santana ou qualquer outro técnico”, informou Mauro Cezar Pereira.

