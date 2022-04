Mauro Cezar fala de atrito entre elenco do Flamengo e Paulo Sousa: ‘É muito explícito’ 

De acordo com o jornalista da Jovem Pan, alguns atletas flamenguistas formaram uma ‘panela’ e estão tentando ‘fritar’ o técnico contratado no início desta temporada

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/DANIEL BRASIL/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO/JORGE RODRIGUES/AGIF Mauro Cezar Pereira falou da relação do elenco do Flamengo com Paulo Sousa



Mesmo antes do Flamengo perder a decisão do Campeonato Carioca para o Fluminense, alguns rumores de que o elenco do Rubro-Negro não estava se entendendo com o treinador Paulo Sousa vieram à tona. Na tarde desta segunda-feira, 4, durante o programa “Bate-Pronto”, do Grupo Jovem Pan, Mauro Cezar Pereira confirmou que o clima na Gávea entre alguns jogadores o “professor” português não é nada amistoso. De acordo com o jornalista, alguns atletas flamenguistas formaram uma “panela” e estão tentando “fritar” o técnico contratado no início desta temporada. Para Mauro, a diretoria deveria se reunir, dispensar algumas estrelas do time que fizeram sucesso com Jorge Jesus e bancar Paulo Sousa no cargo.

“O treinador foi contratado para realizar uma missão, que é reformular o elenco. Ele está executando a missão e parece ser um cara determinado em ir até o final. Agora, as pessoas questionam a capacidade do técnico e, de fato, o time está uma grande bagunça, mas 43 dias antes do Fla-Flu, o Flamengo fez um bom jogo contra o Atlético-MG e quase ganhou a Supercopa do Brasil. Fez uma boa partida contra o Botafogo, fez 6 a 0 contra o Bangu. O que aconteceu que o time não joga mais? É estranho. É muito claro… Eu não me lembro de ver um relacionamento ruim entre uma equipe e seu técnico ser aberto assim. É muito explícito que parte do elenco não quer o técnico e está batendo de frente”, declarou Mauro Cezar Pereira, nesta segunda-feira, 4.

“Agora começa a vazar essas versões de que o treinador fala de forma muito ríspida com os atletas. O Jorge Jesus era assim também! São os jogadores que escolhem o treinador? Geralmente, não é assim. O Flamengo precisa tomar algumas medidas, rescindindo o contrato de alguns jogadores. Se mandarem o técnico embora, vai fortalecer uma ‘panela’ de jogadores. Essa ‘panela’ mais pesada domina o ambiente, e alguém precisa tomar alguma providência. Se não tomar, pode até se complicar nesse grupo da Libertadores, que é relativamente tranquilo. Hoje, o time não joga futebol”, acrescentou o jornalista da JP.