Mauro Cezar fala sobre ‘fritura’ de Paulo Sousa e desmente interesse do Flamengo em Cuca

Comentarista do Grupo Jovem Pan abordou as críticas que o atual técnico do Rubro-Negro está sofrendo e falou sobre o futuro de Cuca

Jovem Pan Esportes Mauro Cezar Pereira disse que Paulo Sousa está presenciando a mesma situação de Rogério Ceni no Flamengo



Parte da torcida do Flamengo está insatisfeita com o trabalho desenvolvido por Paulo Sousa no time, que ocupa apenas a 17ª colocação no Campeonato Brasileiro. Prova do descontentamento é que a hashtag pedindo a saída do técnico português do Rubro-Negro ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta terça-feira, 17. Nas redes sociais, vários torcedores flamenguistas pediram o retorno de Jorge Jesus. Outros, por sua vez, lembraram do nome de Cuca, que está desempregado desde que deixou o Atlético-MG. De acordo com o comentarista Mauro Cezar Pereira, no entanto, ainda não há qualquer movimento da diretoria para trocar o comando do time.

“Essa é uma coisa boa para o Paulo Sousa: a inexistência de um nome que está na pista esperando. A fritura que o Rogério Ceni sofreu é idêntica com a situação do português. Mas, naquela época, muitas pessoas queriam o Renato Gaúcho, que estava na praia”, analisou o jornalista durante o programa “Bate-Pronto”, da JP. “Não existe esse personagem agora porque o Cuca tem muita rejeição no Flamengo, principalmente com a torcida. O Cuca foi rival do Flamengo em muitas vezes, seja no Botafogo, no Palmeiras ou Atlético-MG. Isso criou uma certa rivalidade, uma certa rejeição”, acrescentou.

Mauro Cezar, entretanto, acredita que os resultados das próximas partidas do Flamengo serão cruciais para a permanência ou saída de Paulo Sousa – na noite desta terça-feira, o Rubro-Negro encara a Universidad Católica, pela quinta rodada da Libertadores, no Maracanã. Já no sábado, a equipe carioca recebe o Goiás, pelo Brasileirão. “Eu não vou ficar surpreso se o nome do Cuca for pautado amanhã ou depois de amanhã, mas hoje não tem nada. A informação que eu tenho é que o Cuca está prestes a pegar um avião para Paris, onde assistirá a final da Liga dos Campeões entre Liverpool e Real Madrid. Ele vai ver alguns jogos na Europa nas próximas semanas, o que faz muito bem”, informou.

“A minha opinião é: se a diretoria do Flamengo procurar o Cuca, é óbvio que ele não vai recusar a proposta. Ele vai querer conversar. Hoje, no entanto, não há rigorosamente nada. Além disso, não seria uma contratação simples por causa da rejeição. Já o Jorge Jesus eu vejo com uma situação ainda mais complicada. É muito difícil eles chegarem em um acordo, ainda mais rapidamente. Até porque o Jesus vai pedir um ‘caminhão’ de dinheiro. E mesmo com o Flamengo em boa situação financeira, não dá pra gastar dinheiro assim”, finalizou Mauro Cezar.