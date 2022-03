Messi, Neymar ou Mbappé? Mauro Cezar escolhe o mais decisivo e faz previsão para Real x PSG

Precisando de apenas um empate para avançar na Liga dos Campeões, o Paris contará com seu trio ofensivo no Santiago Bernabéu

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/EFE / EPA / IAN LANGSDON/Real Madrid Mauro Cezar Pereira fez sua previsão para o duelo entre Real Madrid e PSG, pela Liga dos Campeões



Real Madrid e Paris Saint-Germain se enfrentam a partir das 17 horas (de Brasília) desta quarta-feira, 9, pela volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, no Santiago Bernabéu. Precisando de apenas um empate para avançar na competição da Uefa, o PSG contará com seu trio ofensivo formado por Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé. Durante o programa “Bate-Pronto”, do Grupo Jovem Pan, o comentarista Mauro Cezar Pereira escolheu o francês como o mais decisivo do time francês e fez sua previsão para o importantíssimo duelo.

“O jogador mais importante do PSG não é o Neymar, longe disso. E também não é o Messi! No momento, o mais importante é o Mbappé, que é o cara que resolve. O PSG tem uma chance muito grande de passar. Não só pela vantagem do primeiro jogo, mas pelo Real estar sem Casemiro e, talvez, sem o Kroos. O Ancelotti gosta muito de ter espaço para atacar, mas, na primeira partida, ele viu sua equipe ser muito pressionada e não conseguiu usar a velocidade do Vinícius e do Benzema. Acho que vai passar o time francês”, analisou o jornalista.

Assista ao debate abaixo: