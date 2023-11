Pilhado critica trabalho de Diniz na seleção brasileira: ‘Futebol ridículo’ 

Apresentador da Jovem Pan classificou como ‘vergonhosa’ trajetória do treinador pela Amarelinha

A seleção brasileira amargou sua terceira derrota consecutiva diante da Argentina, na noite desta terça-feira, 21, no Maracanã. Com o resultado, o Brasil perdeu pela primeira vez como mandante nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo e ainda caiu para o sexto lugar. Durante a programação da Jovem Pan Esportes, o apresentador Thiago Asmar, mais conhecido como Pilhado, detonou o trabalho do técnico Fernando Diniz à frente da Canarinho. “É uma vergonha. A vergonha que virou a seleção brasileira com o Fernando Diniz. É lamentável e ridículo ter uma seleção que perdeu, pela primeira vez na história, dentro de casa nas Eliminatórias. Perdeu três vezes seguidas pela primeira vez. E também foi a primeira para a Colômbia. É recorde negativo atrás de recorde negativo com o Diniz. Alguma coisa tem que mudar. Alguém tem que chegar no Diniz e falar para ele fazer o básico. Esse jogo não foi tão ruim, mas o conjunto foi horroroso. O Brasil só criou duas chances claras. Não dá! É uma seleção sem material humano, desorganizada e que não é um time. Critiquei muito o Tite, mas o Diniz está pagando mico atrás de mico. É um futebol ridículo”, disparou.