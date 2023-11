Tite ou Abel Ferreira? Pilhado escolhe o melhor treinador antes de Flamengo x Palmeiras 

Equipes se enfrentam a partir das 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, 8, no Maracanã, pelo Brasileirão

Flamengo e Palmeiras medem forças a partir das 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, 8, no Maracanã, em confronto válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como não poderia ser diferente, o clássico nacional foi um dos principais temas do programa “Bate-Pronto”, do Grupo Jovem Pan. Na bancada, o apresentador Pilhado, além dos comentaristas Mauro Cezar Pereira, Wanderley Nogueira e Vampeta, fizeram um “cara a cara”. No geral, os palmeirenses ganharam por 8 a 3. No quesito treinador, Pilhado preferiu o técnico Abel Ferreira, considerando o momento do português melhor que o de Tite. O apresentador foi acompanhado por Wanderley Nogueira, mas viu Mauro Cezar e Vampeta escolherem o comandante flamenguista. A partida é uma disputa direta pelo título nacional. Segundo colocado, o Verdão tem 59 pontos, atrás do líder Botafogo apenas no número de vitórias, o primeiro critério de desempate. Já o Rubro-Negro é o sexto colocado, com 53 pontos, mas tem um jogo a menos.