Vampeta critica Corinthians por cobrir Palmeiras em réplica da taça da Libertadores: ‘Atitude pequena’  

Durante o programa ‘Bate-Pronto’, do Grupo Jovem Pan, desta segunda-feira, 2, o ex-jogador detonou a postura da diretoria do clube alvinegro

Reprodução/Jovem Pan Vampeta criticou postura do Corinthians durante programa 'Bate-Pronto', da Jovem Pan



Momentos antes da bola rolar para Corinthians e Fortaleza, no último domingo, 1º, pelo Campeonato Brasileiro, uma réplica da taça da Libertadores da América foi exposta na Neo Química Arena. Posicionada mostrando a placa corintiana de 2012, um pedaço de fita foi usado para tapar o campeão de 1999: o rival Palmeiras. Durante o programa “Bate-Pronto”, do Grupo Jovem Pan, desta segunda-feira, 2, o comentarista Vampeta criticou a postura da diretoria do clube alvinegro.

“Atitude pequena. O Palmeiras foi campeão, não precisava disso. Qual é o motivo do Corinthians ser grande? Também porque existe a rivalidade com o Palmeiras. Se na taça tem os escudos de todos os campeões, é uma atitude pequena do clube”, disparou o Velho Vamp, que vestiu as cores do Timão e conquistou títulos importantes pelo clube. Participando do programa, o jornalista Fábio Piperno também repudiou a postura dos corintianos. “A única coisa grande no Corinthians hoje é o tamanho da dívida”, declarou.