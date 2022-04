Vampeta lamenta morte de Rincón e relembra momentos vividos com o craque no Corinthians 

O comentarista da Jovem Pan contou que foi o colombiano quem apresentou alguns bares da cidade de São Paulo e recordou das brigas do ex-meio-campista com Marcelinho Carioca

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Instagram/@freddyrinconoficial Vampeta lamentou a morte de seu ex-companheiro Freddy Rincón



Freddy Rincón não resistiu ao acidente de trânsito sofrido na última segunda-feira, 11, na cidade de Cali, na Colômbia, e veio a óbito após sofrer um traumatismo craniano. Um dos maiores ídolos da história do futebol no seu país, ele também marcou época no Corinthians, onde levantou duas taças do Brasileirão, além de uma do Mundial de Clubes e outra do Paulistão. Companheiro do colombiano no Alvinegro, o comentarista Vampeta, do Grupo Jovem Pan, lamentou a perda de seu amigo durante o programa “Bate-Pronto” desta quinta-feira, 14.

“É um dia triste! Perdi um grande companheiro, mas a vida segue. Convivi com o Rincón de 1998 a 2000, jogamos juntos no Corinthians e ganhamos quatro títulos. Faz uma semana que eu sai da Jovem Pan, fui para o bairro da Vila Maria [em São Paulo] e liguei para o Rincón. Ele perguntou se eu já tinha tomado algum uísque. Nós costumávamos tomar uísque juntos. Ele disse que visitaria o Brasil em dois meses e eu respondi que o esperaria no aeroporto. Vou sempre lembrar dele com alegria. Quando recebi a notícia, foi um impacto muito grande. É uma tristeza, mas que Deus o tenha”, disse o Velho Vamp.

Sobre os momentos especiais vividos com o craque, Vampeta contou que foi Rincón quem apresentou alguns bares da cidade de São Paulo. “Primeira saída que eu dei em São Paulo foi com o Rincón, que me levou para um pagode chamado ‘Terra Brasil’. Terminando um jogo contra o Ituano, fomos lá e pegamos amizade. Daquele time do Corinthians, quem mantinha mais contato com o Rincón nos dias atuais era eu”, relembrou o profissional da JP, que guarda um momento especial com carinho. “A imagem que eu tenho do Rincón é ele representando a Colômbia, eu o Brasil. Se eu não me engano, Eliminatórias da Copa do Mundo de 2002, em Bogotá. Lembro da gente dividindo uma bola. Tenho essa foto até hoje. Dois dias depois, estávamos juntos defendendo as cores do Corinthians. Temos várias fotos de conquistas, mas essa imagem ficou muito legal.”

Vampeta também lembrou dos problemas de Rincón e Marcelinho Carioca, que foram deixados para trás com o passar do tempo. “Teve um jogo comemorativo entre ídolos do Corinthians que aconteceu um episódio engraçado. Eu estava conversando com o Rincón quando o Marcelinho Carioca chegou, abraçou ele e deu uma piscada para mim. Logo depois, o Rincón fala para mim: ‘Vagabundo, ele sabe que eu não gosto dele’. Nós dois rimos muito”, recordou o pentacampeão do mundo com o Brasil. “Nesse jogo, nossa geração empatou em 2 a 2 com o time de Jadson, Elias e companhia, que era um grupo muito mais jovem.”