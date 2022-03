Vampeta revela convite para concorrer à Câmara Federal; Adriano e Aloísio Chulapa também foram sondados 

De acordo com o pentacampeão do mundo com a seleção brasileira, o partido lhe ofereceu uma candidatura por São Paulo ou pela Bahia

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Instagram/@adrianoimperador/@aloisiochulapa Vampeta revelou que ele, Aloísio Chulapa e Adriano Imperador foram convidados para concorrer à Câmara Federal



O comentarista Vampeta, do Grupo Jovem Pan, revelou nesta sexta-feira, 4, que foi convidado para concorrer à uma vaga de deputado federal. De acordo com o pentacampeão do mundo com a seleção brasileira, o partido lhe ofereceu uma candidatura por São Paulo ou pela Bahia, sua terra natal. Além disso, segundo o ídolo do Corinthians, os ex-jogadores Adriano e Aloísio Chulapa também foram convidados. Apesar da dupla ainda não ter se manifestado, ambos aceitaram. O primeiro, conhecido como Imperador, irá disputar uma cadeira pelo Rio de Janeiro, enquanto o segundo, multicampeão pelo Tricolor paulista, irá concorrer por Alagoas.

“Nesta semana, um partido me procurou para me candidatar a uma vaga de deputado federal em São Paulo ou na Bahia. Esse partido também chamou o Adriano Imperador para o Rio, além do Aloísio Chulapa em Alagoas. Eu respondi: ‘Vocês estão querendo acabar com o país’. O Adriano e o Aloísio, que aceitaram o convite, me ligaram para saber se eu toparia. Eu falei: ‘Vocês querem ser presos?’. Não vou topar! Estou fora dessa”, disse durante o programa “Bate-Pronto”. “Se Adriano e Aloísio vencerem, a Câmara está morta”, brincou o ex-jogador, que comentou que o convite foi feito pelo União Brasil, partido que nasceu da fusão entre DEM e PSL.