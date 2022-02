Bibiana Bolson chega à Jovem Pan News e estreia nesta segunda no ‘Camisa 10’

Repórter e apresentadora tem passagens por diversas emissoras de TV e já cobriu competições como Copa do Mundo, Eurocopa, Libertadores e Campeonato Brasileiro

Divulgação Bibiana Bolson vai apresentar o "Camisa 10" na Jovem Pan



A TV Jovem Pan News anuncia mais uma contratação. Bibiana Bolson estreará como apresentadora do programa “Camisa 10” a partir desta segunda-feira, 21. Natural de Giruá, no Rio Grande do Sul, a jornalista começou sua carreira como repórter e apresentadora na RBSTV, afiliada da Rede Globo, e posteriormente trabalhou nos canais SporTV e Esporte Interativo (Turner). Cobriu as principais competições nacionais do esporte, entre elas a Copa do Mundo de 2014, Eurocopa na França e Jogos Olímpicos Rio 2016. Foi ainda apresentadora do “Papo de Bola” e “Nascar Show”, na Rede TV!. Contratada pela ESPN Brasil em 2017, cobriu competições como Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana e Taça Libertadores e foi setorista do Palmeiras no histórico 2021 do clube.

“Estou muito feliz com essa nova história que começa no Grupo Jovem Pan, uma empresa tradicional no Brasil e que soube entender muito bem a força do digital na comunicação nos últimos anos. Por isso, o projeto abraça exatamente o meu momento atual como comunicadora. Vai ser uma honra trabalhar ao lado de tantas referências do jornalismo e do esporte”, afirma Bibiana. O “Camisa 10” é transmitido de segunda a sexta-feira no YouTube, das 11h30 ao meio-dia. Aos sábados, é também exibido na Jovem Pan News. O canal está disponível 24 horas ao vivo, na frequência 576 da Claro, Claro TV Box, 581 do Vivo TV, 576 da SKY, no aplicativo de streaming DIRECTV GO, nas antenas parabólicas no canal 7 e no Panflix, o app de streaming da Jovem Pan.

