Flamengo se recusa a vender Pedro para Palmeiras ou Corinthians: ‘Não tem negócio’

Reprodução/Twitter/P9 Pedro comemora título do Campeonato Brasileiro com o Flamengo



O Flamengo recebeu uma proposta do Palmeiras de mais de R$ 100 milhões para vender o atacante Pedro, no início desta semana, conforme foi confirmado pelo Grupo Jovem Pan. Nas últimas horas, a notícia de que o Corinthians estaria interessado no centroavante também passou a circular nas redes sociais. Ainda assim, de acordo com apuração do repórter Rodrigo Viga, o Rubro-Negro não está disposto a conversar com nenhum concorrente por títulos sobre o jogador. “O Pedro é jogador do Flamengo. O Flamengo tem a caneta na mão e não tem negócio. Simples assim!”, disse um dirigente flamenguista ao profissional da JP.

Reserva de Gabriel Barbosa no time carioca, Pedro foi contratado junto à Fiorentina, da Itália, em 2020, pelo valor de 14 milhões de euros (na época, cerca de R$ 87 milhões). Apesar do alto investimento, o atacante nunca se firmou na equipe titular do Rubro-Negro, seja sob o comando de Domènec Torrent, Rogério Ceni ou Renato Gaúcho – o atleta vem ganhando mais oportunidades com Paulo Sousa. Já Palmeiras e o Corinthians, por sua vez, buscam no mercado um centroavante de ofício. Do lado palmeirense, a presidente Leila Pereira já avisou um atleta desta posição é o foco do clube no mercado da bola. No Parque São Jorge, a diretoria corintiana chegou a sonda Edinson Cavani, do Manchester United.