Gil, zagueiro do Corinthians, desce do carro e bate boca com torcedor após evento de Cássio; assista

Montagem sobre fotos/Reprodução O zagueiro Gil, do Corinthians, foi flagrado discutindo com um torcedor após a noite de autógrafos do livro de Cássio



O zagueiro Gil, do Corinthians, foi flagrado discutindo com um torcedor na noite da última segunda-feira, em São Paulo.

O bate-boca aconteceu na saída da noite de autógrafos de Cássio, goleiro alvinegro que ganhou uma biografia recentemente.

O evento aconteceu no Museu do Futebol, no Pacaembu.

Não é possível saber o motivo da discussão, mas um vídeo que circula nas redes sociais mostra Gil descendo do carro e batendo boca com um rapaz.

No momento em que o zagueiro salta do automóvel, as pessoas que estão ao redor comemoram, e o homem que grava o vídeo diz: “o Gil foi ofendido por um torcedor!”.

Após alguns segundos de bate-boca, o jogador volta para o carro e, os torcedores que estão próximos ao veículo vaiam a situação.

Assista abaixo: